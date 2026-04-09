Gli appassionati di metal detector sono pronti ultimi posti disponibili per il ' Garret Contest'
Mancano pochi posti disponibili per il Garrett Contest, l’evento dedicato agli appassionati di metal detecting in programma il 26 aprile a Cesenatico. L’appuntamento attirerà partecipanti desiderosi di confrontarsi in una giornata dedicata alla ricerca e alla scoperta, offrendo anche momenti di svago e socializzazione tra gli appassionati di questa passione. L’evento si svolgerà in una località che spesso ospita iniziative legate a questa attività.
Mancano ormai pochi posti per il Garrett Contest, l’appuntamento del 26 aprile atteso dagli appassionati di metal detecting che si prepara ad animare Cesenatico con una giornata all’insegna della competizione, del divertimento e della condivisione di una passione sempre più diffusa.“L’evento -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Torna la sfida tra metal detector in spiaggia, aprono le iscrizioni al Garret Contest: è l'edizione del decennaleCesenatico si prepara ad accogliere la decima edizione del Garrett Contest, l’appuntamento che da dieci anni riunisce sulla riviera romagnola...
Ultimi posti disponibili per il corso gratuito a Pisa per piastrellistiUna professione sempre ricercata dal mercato del lavoro, e un'occasione formativa completamente gratuita.
Metal Detecting a LONG Forgotten Town of LOADED with OLD Coins!
Temi più discussi: La Dance Dream in ballo al Garrett Contest; Dance Dream firma lo show del Garrett Contest: il decennale tra Elvis e atmosfere da Grande Gatsby; Al via la terza edizione del contest fotografico Al centro le persone.
Gli appassionati di metal detector sono pronti, ultimi posti disponibili per il 'Garret Contest'In palio i tradizionali metal detector per i vincitori delle gare e un super premio finale a estrazione da 2.000 euro in buono acquisto su Detector Shop, riservato a tutti i partecipanti ... cesenatoday.it
Passione metal detector: via al Garrett ContestIn riviera, domani si tiene il Garrett Contest, la più importante gara europea dedicata agli appassionati di metal detector, in calendario nella spiaggia di piazza Andrea Costa. Alla manifestazione ... ilrestodelcarlino.it
Ottavio Giannella fotografa il decennale del Garrett Contest x.com
Mi sto gustando un grandioso Pat Garret & Billy the Kid, con colonna sonora di Bob Dylan, lo stesso Dylan fa un cameo nel film - facebook.com facebook