Ddl antisemitismo | la linea sottile tra contrasto all’odio e possibile censura

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni il disegno di legge 1004, dedicato al contrasto all’antisemitismo e alla definizione operativa di questa forma di odio. La discussione sulla proposta riguarda le modalità di intervento e le eventuali restrizioni legate alla lotta contro l’antisemitismo. La legge ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva.

Il Senato (con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni) ha approvato il 4 marzo il ddl 1004 dal titolo “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”. Il disegno di legge, al cui interno sono confluiti sette disegni di legge, adesso passa alla Camera. Qualora venisse approvato in via definitiva, l’Italia diventerebbe uno dei primi Paesi europei a introdurre per legge una definizione di antisemitismo basata sugli standard internazionali. Tuttavia, il provvedimento ha acceso un aspro dibattito. Il timore principale è che l’adozione di una definizione così specifica possa, in certi contesti, comprimere la libertà di espressione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Criticare Israele può costarti un post. O perfino l’account. Il Senato ha approvato il cosiddetto DDL antisemitismo: una legge che, con la definizione adottata, rischia di far passare per antisemitismo anche la critica a un governo. Sui social le conseguenze potre - facebook.com facebook

Il Senato approva il ddl contro l’antisemitismo. Per la prima volta entra nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e nasce il Coordinatore nazionale per contrastarlo. Un passo necessario per difendere la memoria, prevenire l’odio e raff x.com