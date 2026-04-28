Anticipato l' ultimo appuntamento di Ravenna musica off

E’ stato anticipato a sabato 2 maggio l'ultimo appuntamento degli incontri di introduzione all’ascolto “Ravenna Musica off”, che si sarebbe dovuto tenere il 9 maggio. Non cambiano l’orario e il luogo 16.30 Antichi Chiostri Francescani (Sala Multimediale al pianterreno). Ingresso libero.La.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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