Dagli ottoni alle Last Words | il Festival Galleria in Musica verso l’ultimo appuntamento

Il Festival Galleria in Musica si avvicina al suo ultimo appuntamento, portando avanti la collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Finora ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico, dimostrando la capacità di unire le arti visive e la musica in un evento che coinvolge diverse forme espressive. La rassegna si propone di offrire un momento di incontro tra i due mondi artistici, mantenendo un alto livello di interesse tra gli spettatori.

Il Festival Galleria in Musica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, prosegue con ottima partecipazione di pubblico, confermandosi come un’iniziativa capace di valorizzare il dialogo tra arti visive e musica.Il concerto di venerdì 17.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Successo per Elena Cecconi, Galleria in Musica prosegue alla Ricci Oddi con gli ottoniSi è aperto con grande partecipazione il Festival Galleria in Musica, nato dalla collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte... 'Burana Festival', continua la kermesse partita a Natale con l'appuntamento 'Quaresima in musica'Domenica 15 alle 17, si celebra la Quaresima in musica, con il nuovo appuntamento del ‘Burana Festival’ presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore di...