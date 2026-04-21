Dagli ottoni alle Last Words | il Festival Galleria in Musica verso l’ultimo appuntamento

Da ilpiacenza.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival Galleria in Musica si avvicina al suo ultimo appuntamento, portando avanti la collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Finora ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico, dimostrando la capacità di unire le arti visive e la musica in un evento che coinvolge diverse forme espressive. La rassegna si propone di offrire un momento di incontro tra i due mondi artistici, mantenendo un alto livello di interesse tra gli spettatori.

Il Festival Galleria in Musica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, prosegue con ottima partecipazione di pubblico, confermandosi come un’iniziativa capace di valorizzare il dialogo tra arti visive e musica.Il concerto di venerdì 17.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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