antiamericanismo di ritorno

Negli ultimi mesi si è assistito a un aumento dell’ostilità nei confronti degli Stati Uniti, con alcuni commentatori che richiamano episodi di attacchi contro i loro presidenti e le tensioni diplomatiche che si sono susseguite tra le due sponde dell’Atlantico. In passato, il presidente americano è stato vittima di un attentato e tale evento ha lasciato un segno nella storia politica del paese.

C'era una volta un Occidente in cui il presidente degli Stati Uniti era vittima di un attentato e tutti avevano paura. Ma siccome l'antiamericanismo che una certa sinistra alimenta è tornato al centro della scena politica, con la scusa che Donald Trump è un presidente autoritario, pazzo, incomprensibile, e cioè esattamente quello che serve, visto che l'altra sponda dell'Atlantico è del tutto inesistente ed è inutile assegnare i confini della democrazia nel Nuovo Mondo, stavolta se crepava per qualcuno era anche meglio. Non sto esagerando. È proprio la sensazione che dà questo silenzio delle sinistre europee di fronte all'odio che scatena l'unico antidoto che mettono in campo: l'ossessione per la destra che vince alle elezioni e la bugia che la libertà sia compromessa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Luca Cottini, The Rise of Americanism in Italy, 1888-1919 (U Toronto Press, 2025)

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