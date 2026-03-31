Ritorno al futuro | il ritorno della trilogia in 4K e una guida per le infinite ore di extra

Una nuova edizione della celebre trilogia con Michael J. Fox arriverà in formato 4K UHD, riproposta da Plaion. Questa volta, i tre film saranno disponibili come prodotti separati, offrendo agli appassionati l’opportunità di acquistare singolarmente ciascun capitolo. La versione in alta definizione include anche una vasta gamma di contenuti extra, pensati per le molte ore di approfondimenti e approfondimenti sui film.

Plaion ripropone la mitica trilogia con Michael J. Fox in 4K UHD ma stavolta con prodotti singoli per i tre film. Video sempre splendidi e una marea di extra che vi andiamo a descrivere. Di Ritorno al futuro c'è sempre fame. I fan non smettono mai di vedere e rivedere i tre film della saga, certi prodotti homevideo sono quasi usurati dalla continua visione, nonostante le uscite siano state parecchie. Già sei anni fa, per il 35° anniversario del primo film, la trilogia era arrivata in 4K UHD. Fra cofanetto con i tre film o edizioni singole steelbook, le pubblicazioni si sono ripetute nel tempo, anche con il 40° anniversario dello scorso anno, con nuovi contenuti aggiuntivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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