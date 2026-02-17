La giuria del Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione 'Biagio Agnes', presieduta da Gianni Letta, ha decretato i vincitori della XVIII edizione. Tra i vincitori di quest'anno c'è anche il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, a cui va il premio Giornalista Scrittore per il libro " L'antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo " (Silvio Berlusconi Editore, 2026): uno sguardo critico sul presente proietta l'analisi giornalistica in un saggio che aiuta a leggere con lucidità il nostro tempo. La cerimonia di premiazione della manifestazione è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Annunciati i vincitori del Biagio Agnes 2026. Al direttore Cerasa il premio "Giornalista Scrittore"

La giuria del Premio Biagio Agnes ha deciso i vincitori del 2026, a causa della loro eccellenza nel giornalismo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi questa sera, sono stati annunciati i nomi dei vincitori della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes, dedicato a giornalisti e professionisti dell’informazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.