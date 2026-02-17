Annunciati i vincitori del Biagio Agnes 2026 Al direttore Cerasa il premio Giornalista Scrittore
La giuria del Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione 'Biagio Agnes', presieduta da Gianni Letta, ha decretato i vincitori della XVIII edizione. Tra i vincitori di quest'anno c'è anche il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, a cui va il premio Giornalista Scrittore per il libro " L'antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo " (Silvio Berlusconi Editore, 2026): uno sguardo critico sul presente proietta l'analisi giornalistica in un saggio che aiuta a leggere con lucidità il nostro tempo. La cerimonia di premiazione della manifestazione è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sandokan conquista il Premio Audiovisivo! Il 25 giugno, nella splendida cornice di Piazza di Spagna a Roma, si terrà la cerimonia della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes. Il Premio Audiovisivo è stato assegnato alla serie evento Sandokan** La facebook
