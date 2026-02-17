Premio Biagio Agnes annunciati i vincitori 2026

La giuria del Premio Biagio Agnes ha deciso i vincitori del 2026, a causa della loro eccellenza nel giornalismo. La decisione è arrivata dopo aver esaminato numerosi lavori provenienti da diverse parti del mondo. Tra i premiati, ci sono professionisti che hanno portato alla luce storie importanti e scomode, spesso senza paura di affrontare tematiche delicate. Gianni Letta, presidente della giuria, ha commentato la selezione durante la cerimonia di consegna.