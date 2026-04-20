Via Li Muli gli studenti di quattro scuole ripuliscono la lapide dedicata a Pio La Torre e Rosario Di Salvo

Domani mattina, alle 10, un gruppo di studenti provenienti da quattro scuole di Palermo si riunirà in via Li Muli per ripulire la lapide dedicata a un sindacalista, pacifista e dirigente del Pci. Le scuole coinvolte sono

L'hanno adottata e, anche quest'anno, una rappresentanza di studenti delle scuole palermitane "Ettore Arculeo", "Ragusa-Moletti", "Kiyohara-Parlatore" e "Pio La Torre", alle 10 di domani, sarà in via Li Muli, per la pulizia simbolica della lapide del sindacalista, pacifista e dirigente del Pci.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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