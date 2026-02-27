Questa mattina la celebrazione dell’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Questa mattina si è svolta presso il Comando provinciale di Frosinone la cerimonia per l’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali, membri del corpo e cittadini, che hanno assistito alle esposizioni e alle esibizioni organizzate per l’occasione. La giornata ha visto anche la consegna di riconoscimenti ai vigili che si sono distinti nel servizio.

Questa mattina c'è stata la cerimonia celebrativa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si è svolta presso il Comando provinciale di Frosinone. L'iniziativa ha rappresentato la prima cerimonia celebrativa dedicata all'istituzione del Corpo, un momento particolarmente.