Teresa, sorella di Anna Marchesini, ha recentemente condiviso un ricordo personale della sorella, descrivendola come una persona che, senza di lei, non trova più il modo di ridere. Ha parlato della grande artista e anche della persona vicina e autentica. Inoltre, Teresa ha spiegato di aver adottato la figlia di Anna, un gesto che testimonia il legame profondo tra le due sorelle.

Un ricordo struggente e un ritratto vero e intenso: è quello regalato da Teresa, sorella di Anna Marchesini, che ha scelto di raccontare, ancora una volta, la grande artista, ma anche la persona Il ricordo di Anna Marchesini: “Senza di lei non rido più”. Anna Marchesini e sua sorella Teresa erano legatissime. Cresciute insieme, fra compiti e i primi spettacoli, non si sono mai separate e sognavano di invecchiare insieme. “Mi ripeteva “non preoccuparti, comprati ‘sto vestito, togliti qualche sfizio, tanto invecchieremo insieme e ci penserò io” – ha raccontato a Repubblica -. Già ci vedevamo anziane, due prugne secche a braccetto, ma non è andata così.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Marchesini, lo struggente ricordo della sorella: “Senza di lei non rido più. Ho adottato sua figlia”

Notizie correlate

“Senza Anna non rido più. Quando entro nella sua casa a Roma a volte la scorgo con la coda dell’occhio… Ci vedevamo anziane, due prugne secche a braccetto, non è andata così”: parla Teresa Marchesini“Le scene del Trio nascevano con loro chiusi in una stanza a inventare, però era Anna a tenere il taccuino in mano.

I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla GarbatellaIl ritorno de I Cesaroni è ormai ufficiale e mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova, attesissima, stagione su Canale 5.

Altri aggiornamenti

Dopo la morte di mia sorella Anna Marchesini, ho adottato la figlia: così Virginia rompe il silenzioDa quando è morta Anna Marchesini, il 30 luglio 2016, la sua famiglia ha scelto la via del silenzio. Zero apparizioni in tv, nessun commento sui social, poche rarissime interviste. Tra le quali, la ... ilfattoquotidiano.it

Anna Marchesini, la sorella Teresa: «Senza di lei non riesco più a ridere. Ho adottato sua figlia Virginia, spero che scriva un libro sulla mamma»La vita di Anna Marchesini è diventata un libro. Un libro che arriva a dieci anni di distanza dalla sua scomparsa. A La Repubblica, Teresa, ... msn.com