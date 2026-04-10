È arrivato il momento tanto atteso dai fan della serie televisiva, con la messa in onda della nuova stagione prevista su Canale 5 tra poche ore. La serie, nota per aver coinvolto un vasto pubblico, torna in televisione portando con sé ricordi e emozioni legate alle passate stagioni. Tra i protagonisti, un attore ha condiviso un ricordo speciale dedicato a un collega scomparso, suscitando reazioni tra i fan presenti alla registrazione nella zona della Garbatella.

Il ritorno de I Cesaroni è ormai ufficiale e mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova, attesissima, stagione su Canale 5. Si è tenuta oggi alla Garbatella la presentazione della serie e una cosa è certa: è ancora una delle più amate dagli italiani. È stato un vero e proprio bagno di folla per il cast che è stato letteralmente inondato d’amore da parte di un pubblico più caloroso (e numeroso) che mai. E nel post proiezione al Teatro Palladium del quartiere romano non sono mancati momenti di pura commozione, specialmente nel ricordo di Antonello Fassari, l’attore scomparso lo scorso anno interprete di uno dei personaggi più amati della serie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla Garbatella

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