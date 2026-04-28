Ankara caos tra i minatori | scontri e spray contro chi chiede stipendi

A Ankara, nella giornata del 27 aprile, si sono verificati scontri tra la polizia e minatori in sciopero della fame. La protesta è iniziata a causa di cinque mensilità non pagate e della richiesta di riconoscimento dei diritti sindacali. La polizia ha risposto con spray urticante per disperdere i lavoratori che chiedevano il pagamento degli stipendi e maggiori tutele. La situazione ha causato tensioni tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Ankara, polizia usa spray contro minatori in sciopero della fame il 27 aprile.. I lavoratori protestano per cinque mensilità arretrate e il riconoscimento dei diritti sindacali.. La polizia di Ankara ha intercettato con spray urticante il tentativo di una marcia di minatori verso il ministero dell’Energia, nell’ottavo giorno di uno sciopero della fame che ha scontri e feriti tra le forze dell’ordine e i lavoratori. Le tensioni a seguito della mobilitazione avvenuta il 27 aprile sono culminate nel momento in cui i manifestanti hanno cercato di superare i blocchi stradali per raggiungere la sede del dicastero. Le autorità hanno risposto con l’uso di agenti irritanti contro chi tentava di sfondare le barricate e verso i sostenitori giunti sul luogo per dare supporto ai lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ankara, caos tra i minatori: scontri e spray contro chi chiede stipendi Notizie correlate Leggi anche: La lettera di un poliziotto dopo gli scontri: “Spray e sfollagente. Noi, ad armi impari contro bombe di chiodi” Anticipazioni GF Vip 8: caos, scontri e provvedimenti contro gli invisibiliLa diretta del reality show di stasera su Canale 5 promette scintille tra accuse e tensioni crescenti.