La diretta del reality show di stasera su Canale 5 promette scintille tra accuse e tensioni crescenti. Occhi puntati anche sui concorrenti più defilati, che potrebbero subire provvedimenti nel corso della serata. L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 8 va in onda questa sera, venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5 e in streaming sul sito ufficiale e Mediaset Infinity. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi avvenimenti nella Casa più spiata d'Italia. La serata si preannuncia ricca di tensioni, confronti accesi e colpi di scena, tra nomination, provvedimenti e nuovi equilibri tra i concorrenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anticipazioni GF Vip 8: caos, scontri e provvedimenti contro gli invisibili

GF Vip, scontri e polemiche spingono in alto gli ascoltiLa sesta puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa ieri sera su Canale 5, ha registrato numeri positivi confermando il trend in ripresa del reality...

Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni ottava puntata: chi sono gli invisibili della casa?Anticipazioni ottava puntata di venerdì 10 aprile 2026 Ottavo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste...

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Blu nel mirino: mutande come trofeo e scoppia il caos; GF Vip, lo scherzo a Francesca Manzini finisce male. Caos in casa; GF Vip, Todaro si sente male (per finta) ma lo scherzo finisce malissimo. Manzini contro tutti: È da bestie; Le mutande di Blu fanno scoppiare il nuovo caos al Grande Fratello Vip 2026: Siamo su Canale 5, ci sono i bambini.

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GF Vip, anticipazioni ottava puntata: Manzini sotto processo, punizioni per gli invisibili della CasaQuesta sera su Canale 5 andrà in onda l’ottava puntata di Grande Fratello Vip , condotta da Ilary Blasi , con la partecipazione delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara ... torresette.news

Re Carlo parlerà alla nazione per il centenario di Elisabetta. Le anticipazioni del Mirror. Approvato il progetto finale del monumento per la sovrana #ANSA - facebook.com facebook

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