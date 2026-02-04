La lettera di un poliziotto dopo gli scontri | Spray e sfollagente Noi ad armi impari contro bombe di chiodi

Un poliziotto ha scritto una lettera aperta dopo gli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. Racconta di come le forze dell’ordine si siano trovate ad affrontare scene difficili, con spray e sfollagente in mano. Dice che erano contro bombe di chiodi e che si sentivano ad armi impari. La sua testimonianza non nasconde il senso di delusione e amarezza tra gli agenti, che si sono trovati a gestire una situazione complicata e pericolosa.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera (che non fa sconti a nessuno) di un appartenente alle forze dell'ordine dopo gli scontri andati in scena a Torino al corteo per Askatasuna: Caro Direttore, quanto abbiamo visto a Torino scandalizza i più, ma tra chi indossa un'uniforme più che stupore si prova pessimismo. E questa volta non mi rivolgo tanto ai magistrati che accusano di lesioni personali invece che di tentato omicidio i facinorosi, ma a chi può decidere alcune cose a prescindere dalla giustizia: volete dotarci dell'equipaggiamento adeguato? Non bastava il taser con 20 anni di ritardo: anche sul resto siamo indietro anni luce. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La lettera di un poliziotto dopo gli scontri: “Spray e sfollagente. Noi, ad armi impari contro bombe di chiodi” Approfondimenti su Torino Scontri Razzi e bombe carta coi chiodi, poliziotto ferito ai genitali: “Sembrava Bagdad. E’ strategia del terrore” "Bombe carta con chiodi e catapulte per massi da 5kg". Rabbia degli agenti dopo l'assalto No Tav Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Sistema fieristico italiano: firmata la lettera di intenti Aefi–IT?EX, Giovanni Bozzetti (Fondazione Fiera Milano) alla guida del Comitato paritetico; Anguillara, domani le autopsie sui genitori del killer, si indaga per istigazione al suicidio. La lettera d'addio: Gogna contro di noi; La lettera di Papa Leone per i 30 anni del Foglio; Claudio Carlomagno scrive una lettera al figlio di 10 anni: dal carcere le spiegazioni su ciò che ha fatto e il perdono. Il sindaco... Gatti di Forte Marghera, la lettera dei volontari a Brugnaro: «Sindaco, troviamo una soluzione»MESTRE - «Sediamoci attorno a un tavolo e cerchiamo insieme una soluzione ragionevole e condivisa, nel rispetto degli animali, dell'ambiente e delle istituzioni. Siamo consapevoli ... ilgazzettino.it Una lettera semplicemente bellissima…Un nome, un ritornoGentile Direttore, caro Mauro Giordano, desidero ringraziarvi con sincera gratitudine per aver riportato alla luce la storia del Granatiere Dario Lano, ... cosenostre-online.it Buongiorno ho appena ricevuto questa lettera dal Legale. Ho il libero patrocinio, mio figlio ha disabilità grave comma 3, ed è un Legale del Patronato. Può chiedermi questi soldi e addirittura bloccare il pagamento come ha fatto Grazie - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.