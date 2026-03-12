Per Anguissa pronto il rinnovo a vita col Napoli

Il centrocampista camerunense è pronto a firmare un nuovo contratto con il Napoli, che prevederà un rinnovo a vita. La trattativa sembra ormai arrivata alla fase finale, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. La firma dovrebbe essere ufficializzata a breve, confermando così la volontà del giocatore di restare nel club partenopeo.

Il camerunense pronto a rinnovare col club di ADL. Sembra sempre più vicino il rinnovo contrattuale per il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa. Del calciatore. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

