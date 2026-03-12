l Napoli ritrova il suo leader | Anguissa titolare col Lecce dopo 117 giorni Statistiche e cifre del rinnovo

Dopo 117 giorni di assenza per problemi medici, Frank Anguissa torna in campo come titolare nel match tra Napoli e Lecce. Il centrocampista, che aveva saltato diverse partite, si ripresenta oggi nel reparto mediano della squadra partenopea. L’allenatore sceglie di reinserirlo tra i titolari per l’anticipo di campionato, segnando così il suo ritorno ufficiale dopo il lungo stop.

NAPOLI-LECCE, IL RITORNO DI ANGUISSA. Dopo un calvario medico durato ben 117 giorni, Frank Anguissa è pronto a riprendersi una maglia da titolare in vista dell’anticipo Napoli-Lecce. Il centrocampista camerunense, subentrato all’infortunato Vergara contro il Torino, affiancherà Gilmour in mediana. I numeri certificano l’importanza vitale del suo rientro: con lui in campo la squadra di Antonio Conte viaggia a una media di 2,1 punti a partita, dato che crolla a 1,9 senza di lui. Parallelamente al rientro sportivo, la dirigenza azzurra ha fissato un incontro a fine mese con l’agente Maxime Nana per discutere un rinnovo di contratto a lungo termine (con annesso sondaggio per l’esterno Singo), allontanando così lo spettro della scadenza fissata tra un anno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

