Folla ai funerali di Federica Torzullo uccisa dall'ex ad Anguillara | mazzi di fiori e palloncini

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso i funerali di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. La donna è stata uccisa dall’ex marito all’inizio di gennaio. La comunità si stringe intorno alla famiglia, portando mazzi di fiori e palloncini per salutare Federica. La città si ferma un attimo per onorare la memoria di una vita spezzata troppo presto.

Sono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall'ex marito. Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia: fiori e palloncini per ricordarla.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Federica Torzullo

Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex marito ad Anguillara

Non si conosce ancora la data dei funerali di Federica Torzullo, assassinata dall’ex marito ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio.

Uccisa dal marito, funerali di Federica Torzullo sabato ad Anguillara

Sabato ad Anguillara si terranno i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Saracena uccisa dal marito con coltellate.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il marito in stato di fermo

Video Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il marito in stato di fermo

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Folla ai funerali di Sabatino Santangelo: Ha subito tante sofferenze; Anguillara, folla ai funerali dei genitori di Carlomagno; Preganziol, folla commossa ai funerali di Vania, volata via a soli 21 anni; Anguillara, folla ai funerali dei genitori di Carlomagno.

folla ai funerali diFolla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e pallonciniSono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall’ex marito. Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia: fiori e palloncini per ricordarla. fanpage.it

folla ai funerali diFolla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, morti per suicidio dopo il femminicidio della nuoraTantissime persone si sono recate alle 14 nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per l'ultimo saluto a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, morti ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.