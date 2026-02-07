Folla ai funerali di Federica Torzullo uccisa dall'ex ad Anguillara | mazzi di fiori e palloncini

Sono in corso i funerali di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. La donna è stata uccisa dall’ex marito all’inizio di gennaio. La comunità si stringe intorno alla famiglia, portando mazzi di fiori e palloncini per salutare Federica. La città si ferma un attimo per onorare la memoria di una vita spezzata troppo presto.

