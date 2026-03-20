Andy Diaz ha dichiarato di non dover essere presente oggi, ma di aver deciso comunque di partecipare e ora mira a stabilire un record mondiale, possibilmente in Italia. Dopo aver vinto due volte consecutivamente ai Mondiali indoor nel salto triplo, l’atleta italiano si mostra già pronto per le prossime sfide. La sua presenza in gara oggi ha suscitato interesse tra gli appassionati di atletica.

"E adesso? Vorrei provare a fare il record del mondo. Sarebbe bellissimo farlo in Italia, magari al Golden Gala. È una misura che sta lì, aspettando per me. Ci stiamo lavorando.". Le prime parole di Andy Diaz dopo aver vinto l'oro ai Mondiali indoor a Torun, in Polonia, nel salto triplo, guardano già al futuro. E si pensa in grande. E questa sera in Polonia non doveva neanche esserci: "Non sono mai contento, anche quando vinco. Si può sempre fare meglio. Un paio di settimane fa con il mio coach (Fabrizio Donato ndr) pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all’aperto". Dopo gli Assoluti ad Ancora, la decisione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andy Diaz: "Oggi non dovevo esserci e invece... Adesso voglio il record del mondo, magari in Italia"

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