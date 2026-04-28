Android 17 revoca i permessi alle app | la funzione che protegge il tuo smartphone dai malware

Google ha introdotto un aggiornamento su Android 17 che limita le API di accessibilità quando si attiva la modalità Advanced Protection. Questa modifica riguarda le app che richiedono permessi specifici per funzionare correttamente, influendo sulla possibilità di accesso a determinate funzioni del dispositivo. La misura è parte di un intervento più ampio per rafforzare la sicurezza contro malware e accessi non autorizzati. Gli utenti potrebbero notare cambiamenti nell’uso di alcune applicazioni con questa nuova configurazione.

Google ha deciso di stringere ulteriormente le maglie della sicurezza su Android 17, e questa volta lo fa con un intervento che molti utenti potrebbero percepire direttamente: la limitazione drastica delle API di accessibilità quando è attiva la modalità Advanced Protection. Una mossa che intercettata nella Beta 2 del sistema operativo promette di diventare realtà per tutti nella versione stabile destinata al grande pubblico. Le API AccessibilityService rappresentano da sempre un’arma a doppio taglio nel panorama Android. Nate con nobili intenzioni per garantire l’accessibilità del sistema operativo a persone con disabilità, queste interfacce di programmazione permettono alle applicazioni di leggere il contenuto dello schermo ed eseguire azioni al posto dell’utente.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Android 17 revoca i permessi alle app: la funzione che protegge il tuo smartphone dai malware Notizie correlate 1,75M app bloccate: l’AI di Google protegge il tuo Android nel 2025.L’Intelligenza Artificiale al Servizio della Sicurezza: Google Rinforza le Difese del Play Store Contro le Minacce Digitali. Android cancella i permessi alle app che non usi: ecco come vedere quali sono a rischioQuante applicazioni hai installato sul tuo smartphone Android in questo momento? Probabilmente molte di più di quelle che usi davvero.