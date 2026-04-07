Su dispositivi Android, molte applicazioni restano installate anche se non vengono più utilizzate. Di recente, sono state introdotte funzioni che consentono di revocare i permessi alle app inattive, riducendo così i rischi legati alla privacy e alla sicurezza. Per verificare quali applicazioni sono a rischio, è possibile accedere alle impostazioni del telefono e controllare i permessi concessi, specialmente a quelle che non vengono aperte da tempo.

Quante applicazioni hai installato sul tuo smartphone Android in questo momento? Probabilmente molte di più di quelle che usi davvero. Tra giochi scaricati per curiosità, utility provate una volta sola e app dimenticate dopo un cambio di abitudini, il nostro telefono diventa un cimitero digitale di software abbandonati. Ma c’è un problema: anche le app che non apri da mesi potrebbero ancora avere accesso a fotocamera, microfono, posizione e contatti. Un rischio silenzioso che Android ha imparato a gestire in automatico. A partire da Android 11, rilasciato nel 2020, Google ha introdotto un meccanismo di protezione tanto intelligente quanto poco pubblicizzato: il sistema operativo monitora quali applicazioni non vengono utilizzate per lunghi periodi e revoca automaticamente i permessi sensibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Android cancella i permessi alle app che non usi: ecco come vedere quali sono a rischio

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Ciao a tutti,non riesco più ad aggiornare e scaricare le app. Ho provato a cancellare app che non uso più, pulire cache e riavviare. Ma se provo ad installare si impalla e sono al punto di partenza. Samsung A53. - facebook.com facebook