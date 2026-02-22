1,75M app bloccate | l’AI di Google protegge il tuo Android nel 2025
Google ha bloccato 1,75 milioni di app nel Play Store nel 2025, a causa di tentativi di frode e malware. L’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per individuare e rimuovere rapidamente le applicazioni dannose. Questa strategia mira a proteggere gli utenti Android da minacce sempre più sofisticate. Gli esperti segnalano un aumento delle truffe online e dei rischi di sicurezza. La lotta contro le app pericolose rimane una priorità per Google.
L’Intelligenza Artificiale al Servizio della Sicurezza: Google Rinforza le Difese del Play Store Contro le Minacce Digitali. Google ha compiuto significativi progressi nella protezione degli utenti Android, potenziando la sicurezza del Play Store attraverso l’impiego sempre più sofisticato dell’intelligenza artificiale. Nel corso del 2025, l’azienda ha bloccato 1,75 milioni di applicazioni potenzialmente dannose, dimostrando un impegno costante nella lotta contro malware, frodi e violazioni della privacy. Questo rafforzamento delle difese si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza delle piattaforme digitali e rappresenta un investimento continuo per garantire un ambiente più sicuro per gli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
