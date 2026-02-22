1,75M app bloccate | l’AI di Google protegge il tuo Android nel 2025

Google ha bloccato 1,75 milioni di app nel Play Store nel 2025, a causa di tentativi di frode e malware. L’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per individuare e rimuovere rapidamente le applicazioni dannose. Questa strategia mira a proteggere gli utenti Android da minacce sempre più sofisticate. Gli esperti segnalano un aumento delle truffe online e dei rischi di sicurezza. La lotta contro le app pericolose rimane una priorità per Google.