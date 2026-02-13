Futuro di Ancelotti alla guida del Brasile | la decisione della Federazione e gli scenari possibili

La Federazione brasiliana ha deciso di affidare ad Carlo Ancelotti la guida della nazionale, puntando a un progetto a lungo termine dopo mesi di trattative che hanno coinvolto anche altri allenatori di alto livello.

Il legame tra Ancelotti e la Federazione brasiliana emerge come una scelta strategica orientata a costruire un ciclo tecnico robusto nel lungo periodo. Dopo aver rafforzato l’identità della Seleção e guidato una qualificazione agevole al Mondiale 2026, la dirigenza ha deciso di proseguire il percorso intrapreso dall’allenatore italiano, puntando a stabilità, continuità e sviluppo mirato oltre la prossima rassegna iridata. La firma prevista estenderà il mandato fino al 2030, consolidando un progetto a lungo termine che va oltre la singola manifestazione. L’obiettivo è garantire stabilità sportiva e una programmazione tecnica chiara per la fase successiva della Coppa del Mondo, ospitata da Spagna, Marocco e Portogallo, con le fasi d’apertura concentrate in Sudamerica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Federazione brasiliana ha confermato che Carlo Ancelotti resterà alla guida della nazionale, respingendo le vospettive di un suo possibile addio dopo le recenti qualificazioni mondiali.

