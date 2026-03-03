Nausicaa Orlandi confermata alla guida della Federazione Chimici e Fisici Di Serio vicepresidente

Nausicaa Orlandi è stata riconfermata alla guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, mentre Di Serio è stato eletto vicepresidente. Le elezioni per il rinnovo degli organi si sono svolte a Roma e hanno riguardato anche il Collegio dei revisori per il quadriennio 2026-2030. La consultazione ha coinvolto i membri delle associazioni professionali.

Le elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per il quadriennio 2026-2030 si sono svolte a Roma, insieme alle votazioni per il Collegio dei revisori. E l'esito consolida la presenza campana ai vertici nazionali. Ma il dato politico più rilevante per il territorio riguarda l'elezione di Martino Di Serio, attuale vicepresidente dell'Ordine campano, alla carica di vicepresidente della Federazione: per lui si tratta del secondo mandato consecutivo.