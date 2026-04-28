Andrea Maggi contro le nuove linee guida | Manzoni declassato? È il fallimento della scuola

Un docente ha pubblicato un video sui social per commentare le recenti modifiche alle Indicazioni nazionali del Ministero, in particolare quelle riguardanti il liceo classico. La discussione si concentra sulla posizione del caso Manzoni e sulle conseguenze di queste linee guida. La questione ha suscitato reazioni nel mondo dell’istruzione e tra gli addetti ai lavori, aprendo un dibattito pubblico sulle scelte didattiche adottate.

Andrea Maggi con un video sui suoi canali social è intervenuto nel dibattito sul caso Manzoni relativo alle nuove Indicazioni nazionali del Ministero, in particolare quelle per il liceo classico. «I 'Promessi sposi sono e rimangono il primo classico contemporaneo della letteratura italiana.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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NAPOLI NEGLI OCCHI DI PINO DANIELE. A “Dietro alle Note” ANDREA MAGGI, racconta le storie che hanno ispirato i testi delle più belle canzoni italiane ed internazionali. In Onda Domenica 26 e Mercoledì 29 Aprile alle 19.30. OnAir FM 94.6 MHz Podcast h - facebook.com facebook