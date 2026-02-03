L' amministrazione diffonda il piano di emergenza comunale | l' appello del Partito Democratico ortonese

Gli esponenti locali del Partito Democratico di Ortona chiedono all’amministrazione Di Nardo di diffondere il piano di emergenza comunale. Dopo i recenti eventi in Sicilia, i democratici vogliono sapere come il Comune si sta preparando a eventuali criticità. La richiesta arriva in modo diretto, senza giri di parole, e punta a ottenere risposte concrete in tempi rapidi.

Chiedono il piano di emergenza comunale di Ortona gli esponenti locali del Partito Democratico, che si rivolgono all'amministrazione Di Nardo alla luce di ciò che sta accadendo in Sicilia. Di Deo sollecita l'ammnistrazione comunale “a concentrarsi sulle questioni che interessano l’intera città”. “Occorre comportarsi da sentinelle del territorio - invita - al fine di monitorare e intervenire preventivamente, in modo da scongiurare un’evoluzione negativa di alcuni processi”. “Gli eventi che si stanno verificando a Niscemi - prosegue - impongono una riflessione sulle questioni riguardanti la corretta pianificazione territoriale, lo sviluppo urbanistico sostenibile e la prevenzione dai fenomeni naturali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

