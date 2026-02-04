Uomo denunciato dopo lite in auto | trovati coltelli e rifiuto di collaborare con le forze dell’ordine

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 63 anni è stato denunciato dopo una lite in auto a Porto Garibaldi. Durante il confronto, le forze dell’ordine hanno trovato due coltelli a serramanico nelle tasche e un’accetta nascosta sotto il sedile. L’uomo, che era anche ubriaco al volante, si è rifiutato di collaborare con gli agenti. La polizia ha sequestrato il veicolo e ha denunciato due persone coinvolte nella rissa.

Un’accesa lite tra due automobilisti a Porto Garibaldi, nel territorio di Comacchio, ha scatenato un intervento lampo delle forze dell’ordine che ha portato a due denunce, al sequestro di un veicolo e a un’altra, più allarmante, scoperta: un uomo di 63 anni, ubriaco al volante, sorpreso con due coltelli a serramanico nelle tasche e un’accetta nascosta sotto il sedile. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha messo in moto una serie di controlli che hanno rivelato un quadro preoccupante di comportamenti irresponsabili e potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. I carabinieri della stazione di Comacchio, allertati dal 112 dopo una segnalazione da parte di uno dei due conducenti, sono giunti sul posto in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

