Al centro prelievi si continua a registrare disagi a causa dell’introduzione del nuovo sistema informativo. La riduzione dei flussi di persone e le code si protraggono ancora, con molte persone costrette ad arrivare molto presto al mattino e ad attendere anche diverse ore. La situazione, che si trascina da settimane, è stata confermata con l’annuncio che l’attuale caos dovrebbe durare almeno fino all’11 maggio.

Caos al centro prelievi per “colpa“ del nuovo sistema informativo e di un rallentamento dei flussi dettato proprio da questa novità. A intervenire oggi anche Rifondazione comunista Lucca. “Come Circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista denunciamo la surreale situazione che da diverse settimane si trovano ad affrontare i cittadini lucchesi che necessitano di esami del sangue presso i punti prelievi del territorio, con particolare riferimento all’edificio A dell’ ospedale Campo di Marte. Nonostante le rassicurazioni, l’introduzione del nuovo applicativo informatico (“nuovo Lis”) e la riorganizzazione interna si sono tradotti in un vero e proprio caos gestionale – denuncia il partito –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora caos al centro prelievi. Con “Zero Code“ si va all’11 maggio “Sveglie all’alba e attese di ore“

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