Donne sul ring | a Drama Teatro va in scena il match della vita in occasione della Festa della Donna

Domenica 8 marzo 2026, alle 18, Drama Teatro ospita uno spettacolo della rassegna

Come in un match all'ultimo sangue, in Milano Euro Baby si incontrano tre storie: quella di Silvia La Notte, pugile e kickboxer, campionessa mondiale, quella di una pugile incinta e senza nome di fronte alla sfida della vita, e quella di The Doll, una killer il cui unico affetto è un tucano con il becco forato da un proiettile. Solo una di queste tre storie è totalmente vera. Realtà e finzione si mescolano pericolosamente, tra la Milano dei primi anni Duemila con le sue cumpa, la Romania di Ceau?escu e la Colombia, e la Tokyo di oggi.

Festa della donna 2026: un'occasione per le donne imprenditriciConfartigianato Donne impresa Parma ha organizzato in collaborazione con ANCOS APS Parma, l’evento di presentazione di “SPAZIO DONNE VALORI"...

Doppio appuntamento a Montegrotto in occasione della Festa della donnaDomenica 8 marzo 2026, in occasione della Festa della Donna, Montegrotto Terme ospiterà una nuova edizione del Mercatino dell'Antiquariato e del...

