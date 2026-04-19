A Ladispoli, domenica 19 aprile 2026, si svolge una serata di pugilato presso la palestra di via Messico 12. L'evento vede in programma un incontro tra Cristian Malvitano e Sergio Javier Escobar. La serata attirerà appassionati e curiosi che vogliono assistere a questo confronto sul ring. La palestra si prepara ad accogliere gli spettatori per una serata dedicata alla boxe.

L’adrenalina della boxe torna a scuotere Ladispoli questa domenica, 19 aprile 2026, quando la palestra di via Messico 12 ospiterà una serata pugilistica che vede protagonista il confronto tra Cristian Malvitano e Sergio Javier Escobar. L’appuntamento, organizzato dal maestro Fabio Filippini, inizierà alle ore 18 per protrarsi fino alle 21, offrendo un programma che spazia dai match dei giovani promesse agli scontri tra atleti già affermati. Il biglietto per assistere allo spettacolo sarà venduto direttamente all’ingresso della struttura al prezzo di 10 euro. Il main event: la sfida del campione contro l’aggressività argentina. Il cuore pulsante della serata sarà il ring dove Cristian Malvitano, noto tra gli appassionati con il soprannome di El Toro, affronterà l’argentino Sergio Javier Escobar nei pesi leggeri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ladispoli si accende: El Toro sfida l’argentino Escobar sul ring

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