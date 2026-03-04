Nella partita a scacchi tra lupi e puma a Yellowstone i primi sono più furbi e rubano le prede ai secondi

Nel parco di Yellowstone, i lupi e i puma condividono lo stesso spazio e le stesse prede, ma i primi risultano più astuti nel sottrarre cibo ai secondi. La presenza di entrambe le specie al vertice della catena alimentare rende la convivenza difficile, poiché si contendono le stesse risorse. La dinamica tra i due predatori si svolge in un ambiente naturale di grande biodiversità.

Lupi e puma sono al vertice della catena alimentare nel parco dello Yellowstone in Usa. La convivenza tra queste due specie è complessa, considerando che si cibano delle stesse prede. Uno studio mette in evidenza le capacità dei lupi di rubare le prede uccise dai loro competitori e anche di arrivare ad ucciderli per ottenere il "bottino".