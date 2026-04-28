Anche Miriam Ventura lascia la Lega | guiderà il ' Popolo della Famiglia in Capitanata

Miriam Ventura ha annunciato di aver lasciato la Lega Salvini Premier. La presidente dell’associazione ‘Un puzzle d’amore’ ha comunicato di aver aderito al Popolo della Famiglia, assumendo il ruolo di coordinatrice per il capoluogo e tutta la zona di Capitanata. La decisione arriva dopo un periodo di collaborazione con il partito, e Ventura ha preso questa strada per rappresentare ora un nuovo progetto politico.

La presidente dell'associazione ‘Un puzzle d’amore' Miriam Ventura, annuncia la sua uscita da Lega Salvini Premier e comunica l’adesione al Popolo della Famiglia, con l’incarico di coordinatrice del capoluogo e dell'intera Capitanata. “Una scelta politica netta e meditata” aggiunge e spiega le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Miriam Ventura lascia la Lega ed aderisce al Popolo della Famiglia come Coordinatrice per Foggia e provinciaMiriam Ventura lascia la Lega ed aderisce al Popolo della Famiglia come Coordinatrice per Foggia e provincia – “Scelgo la coerenza. Elezioni Provincia, Cera (Lega): “In Capitanata il centrodestra non può diventare il rifugio della confusione politica”“Rispetto alle provinciali di Foggia e alle amministrative di San Giovanni Rotondo serve chiarezza subito. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Miriam Ventura lascia la Lega e passa al Popolo della Famiglia; Crollo via delle Frasche: ancora nessuna lapide per le 8 vittime, mentre c'è chi paga ancora l'Imu. Miriam Ventura lascia la Lega ed aderisce al Popolo della Famiglia come Coordinatrice per Foggia e provinciaMiriam Ventura lascia la Lega ed aderisce al Popolo della Famiglia come Coordinatrice per Foggia e provincia – Scelgo la coerenza. A Foggia serve una ... ilsipontino.net POPOLO FAMIGLIA Miriam Ventura lascia la Lega e passa al Popolo della Famiglia: «Una scelta politica netta e meditata»Alla base del passaggio, spiega, c’è la volontà di rimettere al centro le esigenze delle famiglie del territorio ... statoquotidiano.it InsideCapitanata.it. . “Foggia non dimentica Via delle Frasche…” 22 anni dopo il crollo che ha segnato profondamente la città, la memoria di quella tragedia continua a vivere nel cuore dei cittadini. In questo video intervengono: • Miriam Ventura, Presi facebook