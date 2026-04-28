Anche Google firma un accordo con il Pentagono | Gemini verrà usata a scopi militari riservati

Anche Google ha firmato un accordo con il Pentagono per utilizzare la propria intelligenza artificiale in progetti militari riservati. L'intesa segue quella di altre aziende del settore tecnologico, come OpenAI e xAI, che hanno già collaborato con enti militari per applicazioni di questo tipo. La notizia riguarda l'impiego di un sistema chiamato Gemini in ambiti militari, senza dettagli sulle modalità di utilizzo o sui progetti specifici.

Dopo OpenAI e xAI, anche Google stipula un accordo con il Pentagono per utilizzare l'intelligenza artificiale in progetti militari classificati. L'accordo non è ancor ufficiale, ma fonti giornalistiche hanno già rivelato i dettagli più interessanti del contratto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari: Anthropic dice noWashington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della tecnologia e della difesa. Google-Luiss, l’Ai arriva in aula. Da giurisprudenza a statistica: ecco come verrà usataIl punto di partenza è stato chiarito subito: quasi tutti gli studenti, ormai, utilizzano l’intelligenza artificiale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Google firma accordo riservato sull’IA con il Pentagono; Google amplia i legami con il Pentagono con un accordo sull'IA; Google porta gli agenti dentro Workspace e sfida Cowork e Copilot; Mattarella In un tempo di conflitti sostenere legami e cooperazione tra Paesi. Anche Google firma un accordo con il Pentagono: Gemini verrà usata a scopi militari riservatiDopo OpenAI e xAI, anche Google stipula un accordo con il Pentagono per utilizzare l’intelligenza artificiale in progetti militari classificati. L’accordo non è ancor ufficiale, ma fonti ... fanpage.it Google Meet prende appunti anche nelle riunioni in presenza https://open.spotify.com/episode/0D4FgBSQJ7JDGrwsswAW7P - facebook.com facebook "Prendi appunti per me": Google Meet ora lo fa anche negli incontri di persona x.com