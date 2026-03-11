Da un accordo tra Google e la Luiss nasce un progetto che introduce l’intelligenza artificiale nelle aule universitarie. La collaborazione mira a integrare strumenti di AI nello studio, partendo dal fatto che quasi tutti gli studenti utilizzano già questa tecnologia. Verranno sviluppati metodi che vanno dalla giurisprudenza alla statistica, con l’obiettivo di applicare l’AI in vari ambiti accademici.

Il punto di partenza è stato chiarito subito: quasi tutti gli studenti, ormai, utilizzano l’intelligenza artificiale. Il «70% di loro lo fa quotidianamente» secondo Paolo Boccardelli, rettore dell’università Luiss Guido Carli. Ecco perché l’ateneo romano ha stretto un accordo con chi l’Ai la crea e la gestisce, cioè Google. I suoi algoritmi saranno a disposizione degli studenti e dei docenti, ma all’interno di un ambiente sicuro. La necessità di tutelare i dati dei giovani è stata centrale per raggiungere l’intesa con la big tech americana, annunciata e presentata ieri nel campus di viale Romania, a Roma, durante l’evento “Reimagine the learning experience at Luiss”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Google-Luiss, l’Ai arriva in aula. Da giurisprudenza a statistica: ecco come verrà usata

