Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari | Anthropic dice no

Il Pentagono ha richiesto l’uso senza restrizioni dell’intelligenza artificiale per fini militari, ma Anthropic si oppone fermamente a questa proposta. La decisione arriva mentre il Dipartimento della Difesa sta accelerando lo sviluppo di sistemi di AI avanzati, inclusa una nuova piattaforma di sorveglianza. Anthropic, invece, difende un approccio più cauto e responsabile, evidenziando i rischi di un’AI senza limiti.

Guerra all'Intelligenza Artificiale: Il Pentagono e lo Scontro Etico con Anthropic. Washington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della tecnologia e della difesa. Il Pentagono ha chiesto ad Anthropic, azienda leader nello sviluppo di intelligenza artificiale generativa, un accesso illimitato ai suoi modelli IA per scopi militari. La richiesta, emersa a febbraio 2026, si scontra con la volontà di Anthropic di preservare rigorose salvaguardie etiche, sollevando interrogativi cruciali sull'automazione letale e la sorveglianza di massa. Al centro della tensione, anche il presunto coinvolgimento del modello Claude nell'operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro in Venezuela.