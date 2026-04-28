Un velivolo ucraino di modello An-28 ha abbattuto più di 150 droni Shahed russi durante operazioni di combattimento. La difesa aerea si avvale anche di sistemi intercettori come SkyFall e Merops, che offrono una soluzione a basso costo per contrastare le minacce aerospaziali. Questa combinazione di mezzi consente di rafforzare la protezione contro gli attacchi con droni di piccola taglia.

? Cosa sapere L'Antonov An-28 ucraino ha abbattuto oltre 150 droni Shahed russi in combattimento.. L'integrazione di droni intercettori SkyFall e Merops garantisce difesa aerea a basso costo.. Oltre 150 abbattimenti confermati segnano il successo dell’Antonov An-28, l’aereo bimotore turboelica ucraino trasformato in un letale cacciatore di droni che ora integra sistemi di lancio per intercettori. La piattaforma, identificata dalla NATO con il nome in codice Cash, rappresenta un’evoluzione radicale delle tattiche di difesa aerea improvvisate. Originariamente progettato come velivolo da trasporto o per tratte regionali di epoca sovietica, l’An-28 è stato riadattato per pattugliare i cieli e neutralizzare gli Shahed, i droni suicidi russi prodotti in massa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - An-28, il killer di droni ucraino: 150 abbattimenti e nuovi pod

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