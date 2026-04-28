Il cacciatore di droni ucraino | l' An-28 ora lancia anche intercettori

Un aereo sovietico degli anni passati, utilizzato dall'aviazione ucraina come cacciatore di droni, ha ricevuto un aggiornamento che permette di impiegare anche droni intercettori per contrastare le minacce aeree russe. La modifica riguarda il suo utilizzo operativo, ampliando le capacità di difesa contro i velivoli nemici. Questo cambiamento è stato annunciato dalle autorità militari ucraine senza ulteriori dettagli sulle modalità di impiego o sui tempi di attuazione.

Lo storico aereo d’epoca sovietica impiegato dalle forze aeree ucraine come cacciatore di droni, ora può impiegare droni intercettori per abbattere le minacce aeree russe. Si tratta dell'ultima evoluzione da "prima linea" di questa piattaforma anti-drone improvvisata ma decisamente efficace, un velivolo a turboelica che ora combina un carico di droni aviolancibili all’armamento principale rappresentato dalla mitragliatrice a canne rotanti Gatling, con la quali gli operatori a bordo prendono di mira i droni suicidi russi, agendo come i mitraglieri delle vecchie "fortezze volanti” della Seconda guerra mondiale. L’Antonov An-28, nome in codice...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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