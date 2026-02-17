Avellino nuovi abbattimenti di platani malati a Viale Italia

A Avellino, i lavori di abbattimento dei platani malati procedono dopo che altri cinque alberi sono stati dichiarati pericolanti. La decisione deriva dalla diffusione del cancro colorato, che ha colpito gli alberi lungo Viale Italia, uno dei principali spazi verdi della città. Questa operazione si inserisce in un intervento più ampio di tutela del patrimonio arboreo locale, che ha già portato alla rimozione di numerosi esemplari negli ultimi mesi.

Dello Iaco (Legambiente): "È fondamentale pensare anche alla parte di viale che, per ora, è sana e va protetta. Non possiamo permetterci di vedere scomparire anche gli ultimi simboli verdi della nostra città" Ad Avellino, continua la strage degli storici platani di Viale Italia, colpiti dal cancro colorato. Altri cinque alberi malati verranno abbattiti in quello che ha sempre rappresentato uno dei punti verdi più importanti della città. La malattia che li ha colpiti, il cancro colorato, continua a fare danni nella vegetazione di Avellino. Una malattia che, purtroppo, non lascia scampo alle piante infette e che richiede, per legge, l'abbattimento immediato.