Ammiraglio Straulino il mito rivive in una mostra

È stata inaugurata una mostra dedicata all’ammiraglio Agostino Straulino, considerato uno dei più grandi velisti italiani. La mostra include oggetti e fotografie che ripercorrono la sua carriera, mentre un convegno approfondisce la sua figura e le imprese sportive. Straulino è noto anche per aver comandato l’Amerigo Vespucci e aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952.

Una mostra e un convegno per conosce meglio la storia del mitico ammiraglio Agostino Straulino, il più grande velista italiano di tutti i tempi, leggendario comandante dell’ Amerigo Vespucci e oro olimpico a Helsinki 1952. E anche per contribuire alla valorizzazione di Ravenna, celebrandone l’identità marittima in un anno che la vede protagonista assoluta come capitale del mare. Questi gli obiettivi con cui la sezione ravennate della Lega Navale si è impegnata per portare in città due eventi aperti alla cittadinanza. Anzitutto la mostra ‘Straulino: marinaio, ufficiale, sportivo’, itinerante dal 2024, che sarà aperta al primo piano del Mercato Coperto da oggi, con inaugurazione alle 11.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ammiraglio Straulino, il mito rivive in una mostra Notizie correlate Pink Floyd, il mito rivive in live e ineditiA]ll'indomani della missione della Nasa Artemis II che ci ha mostrato il lato oscuro della Luna, sulla Terra il mondo della musica riscopre i Pink... BeatleStory: Il mito dei Fab Four rivive al Teatro OlimpicoCosa: BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, un live show multimediale dedicato ai Beatles. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ammiraglio Straulino, il mito rivive in una mostra; Ravenna celebra Straulino: arriva la mostra sul padrone del vento, leggenda della vela italiana. Ammiraglio Straulino, il mito rivive in una mostraAppuntamento oggi alle 11.30 per l’inaugurazione al Mercato Coperto. E il 9 maggio alle 10 alla Casa Matha c’è un convegno. Organizza la Lega Navale. msn.com