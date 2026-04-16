Dopo il successo della missione della Nasa Artemis II, che ha portato alla luce il lato oscuro della Luna, il mondo della musica rivolge di nuovo l’attenzione ai Pink Floyd. La band britannica, conosciuta per i suoi album iconici e le sue performance memorabili, torna a essere protagonista di concerti dal vivo e di materiale inedito. Questa rinascita coinvolge fan di lunga data e nuove generazioni, mantenendo vivo il ricordo di uno dei gruppi più influenti nella storia del rock.

All'indomani della missione della Nasa Artemis II che ci ha mostrato il lato oscuro della Luna, sulla Terra il mondo della musica riscopre i Pink Floyd. Proprio loro che, alla faccia nascosta e misteriosa del nostro satellite, hanno dedicato uno dei loro album più iconici: «The dark side of the Moon». E in tutto questo c'è qualcosa di poetico e profetico. Tra due giorni uscirà in cd e vinile «Pink Floyd - Live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th 1975», la registrazione restaurata del concerto realizzata da «Mike the Mic» Millard e già parte del cofanetto «Wish you were here 50». Il nuovo disco live punta i riflettori sulla band nel momento esatto della sua ascesa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pink Floyd, il mito rivive in live e inediti

Pink Floyd - Live in Anaheim, CA (May 7th, 1977) - ALL AVAILABLE FOOTAGE

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