Perugia fa scuola sulla gestione del verde | delegazioni da sei paesi europei a San Martino degli Armeni

Perugia ha attirato l’attenzione internazionale sulla cura del verde, invitando delegazioni di sei paesi europei a San Martino degli Armeni. La città ha dimostrato come coinvolgere attivamente la comunità può migliorare la gestione degli spazi verdi pubblici. Durante l’incontro, i visitatori hanno potuto osservare esempi pratici di interventi partecipativi e scoprire come l’amministrazione locale coinvolge cittadini e associazioni nel mantenimento dei parchi. Tra le città presenti, anche Veszprém in Ungheria ha condiviso le proprie esperienze, portando un esempio concreto di buone pratiche.

A seguire i lavori e dare il benvenuto agli esperti europei e alle città partner è stato l'assessore all'ambiente David Grohmann Perugia ha fatto scuola sulla gestione del verde ad altre città europee nell'ambito del progetto Parks (Participatory Actions for Resilient and Knowledgeable Stewardship - Azioni partecipative per una gestione resiliente e consapevole) che vede la presenza di città come Vezprem (Ungheria), Valongo (Portogallo), Arteixo (Spagna), Monaghan (Irlanda), Sofia (Bulgaria), Chernivtsi (Ucraina). Parks è stato finanziato dal programma europeo Urbact attraverso il bando Transfer Networks 2025 finalizzato a trasferire le buone pratiche sperimentate, e riconosciute come tali a livello europeo, da alcune città ad altri territori attraverso lo scambio di conoscenze ed expertise e a valorizzare le esperienze già testate migliorandole con l'apporto di esperti e metodologie di condivisione.