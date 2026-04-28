L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato tre aziende del settore degli snack salati con una sanzione totale superiore ai 23 milioni di euro. Le sanzioni riguardano pratiche commerciali considerate anticoncorrenziali e sono state contestate a tre società operanti nel settore alimentare. Le aziende coinvolte sono note nel mercato nazionale e internazionale per i loro prodotti. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto sanzioni per oltre 23 milioni di euro a tre importanti aziende attive nel settore degli snack salati. Si tratta di Amica Chips, Pata e Preziosi Food, coinvolte in un’indagine che ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato italiano dei prodotti a marchio privato della grande distribuzione. Le sanzioni ammontano a 23.298.147 euro complessivi, suddivisi tra le tre società: oltre 8,2 milioni per Amica Chips, circa 7,5 milioni per Pata e una cifra analoga per Preziosi Food. L’indagine ha riguardato il segmento degli snack salati prodotti per conto della Grande distribuzione organizzata (GDO) e venduti con marchio del distributore, il cosiddetto private label.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Amica Chips, Pata e Preziosi Food multati dall’Antitrust, sanzione da 23 milioni

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Amica chips, Pata e Preziosi food: multa Antitrust da 23 milioni per il “cartello” degli snack x.com