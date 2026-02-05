La strage silenziosa alla Fincantieri con la morte di 10 operai | Uccisi dall' amianto condannati due ex dirigenti

Una tragedia che non si ferma. Alla Fincantieri di Palermo, dieci operai hanno perso la vita a causa dell’amianto. Altri cinque sono malati di asbestosi, ancora in cura per le conseguenze di anni di esposizione sul posto di lavoro. La giustizia ha condannato un ex dirigente dello stabilimento, riconoscendo la responsabilità per le morti e le malattie provocate. È un’altra pagina amara di una storia che continua a lasciare cicatrici profonde tra chi lavora in fabbrica.

La morte di 10 operai e le gravissime patologie che avevano colpito altri cinque, ammalati di asbestosi a seguito del contatto con l'amianto durante il lavoro, costano l'ennesima condanna a un ex responsabile dello stabilimento Fincantieri di Palermo e la condanna solo in sede civile per un altro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Fincantieri Palermo

La procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio di sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fincantieri Palermo

Argomenti discussi: Sanità 2026: la strage silenziosa; Mare Nostrum: strage silenziosa e senza fine; La strage silenziosa di migranti; Guidonia, un’altra morte sul lavoro: non è una fatalità, è una strage silenziosa.

Isochimica, la strage degli operai continua: trentasettesima vittimaAVELLINO-Trentasette. La macabra contabilita’di una strage silenziosa che, si teme, possa essere anche destinata all’indiffeerenza e all’oblio. Quella della fabbrica della morte, l’ex Isochimica. Tren ... irpinianews.it

La strage silenziosa degli uccelli: quasi 30 milioni morti ogni anno in Italia per l’impatto con le vetrateOgni anno, nel silenzio delle nostre città e delle campagne, una vera e propria strage colpisce l’avifauna: l’impatto contro vetri e superfici trasparenti. Questa minaccia, poco percepita dagli esseri ... greenme.it

Buongiorno, di seguito il mio intervento in occasione del varo della nave Quirinale di questa mattina Autorità civili, militari e religiose; gentile Madrina; vertici di Fincantieri, a voi giunga il mio più caloroso e cordiale saluto. A voi, Lavoratrici e Lavoratori di quest facebook