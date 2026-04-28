L’amianto resta una minaccia silenziosa: ogni anno provoca circa 7.000 decessi in Italia. Nonostante la scarsità di copertura mediatica, la sua presenza e gli effetti sulla salute continuano a rappresentare un grave problema. L’Osservatorio Nazionale lo definisce una crisi sanitaria ancora in corso, evidenziando come le vittime siano numeri che si ripetono senza clamore ma con conseguenze tragiche.

Non è un’emergenza che fa rumore. Non riempie le cronache quotidiane, né provoca allarmi immediati. Eppure continua a uccidere, con una regolarità impressionante, anno dopo anno. L’ amianto resta una delle più gravi crisi sanitarie irrisolte, in Italia come nel resto del mondo, una presenza invisibile che continua a produrre malattia e morte a distanza di decenni dall’esposizione. E sono ancora poche le sentenze che riconoscono – spesso a distanza di moltissimi anni – che quel lavoratore è morto perché il minerale killer a cui è stato esposto gli ha provocato una malattia dall’esito sempre fatale. I numeri spiegano meglio di qualsiasi definizione la portata del problema.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amianto – L’emergenza non fa rumore ma uccide ancora 7mila persone l’anno. L’Osservatorio Nazionale: “Crisi sanitaria”

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