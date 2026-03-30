Nelle scuole di Roma si è presentato un rapporto dell’Osservatorio nazionale che evidenzia la presenza di amianto in diversi istituti. Il documento sottolinea la mancanza di una mappatura completa e aggiornata delle aree a rischio, rendendo difficile intervenire in modo tempestivo. La situazione, secondo il rapporto, necessita di interventi immediati per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici.

L’amianto presente nelle scuole romane continua a non essere sotto controllo. L’Osservatorio nazionale amianto, attivo su questo tema dal 2008, ha segnalato che, nonostante le bonifiche avviate, i dati rimangono ancora parziali e frammentari, con documentazione certa disponibile solo per una porzione limitata dei plessi scolastici. Una mappatura completa delle strutture scolastiche sarà realizzabile solamente attraverso una piena collaborazione istituzionale. Nonostante gli interventi di bonifica effettuati negli ultimi anni, la mancanza di una mappatura esaustiva degli edifici scolastici fa sì che la presenza di materiali contenenti amianto venga spesso scoperta casualmente durante lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Scuola: amianto in istituti Roma, presentato report Osservatorio nazionale “serve mappatura”

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