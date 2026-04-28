In Lombardia, ogni anno circa 2.000 persone perdono la vita a causa delle malattie legate all'amianto. La regione ha deciso di destinare 11,5 milioni di euro per interventi di bonifica degli edifici pubblici, nel tentativo di ridurre i rischi legati a questa sostanza. La questione dell’amianto rimane una priorità nell’ambito della tutela della salute pubblica e della sicurezza degli edifici.

? Cosa sapere In Lombardia 2.000 persone muoiono ogni anno per le conseguenze dell'amianto.. La Regione stanzia 11,5 milioni di euro per la bonifica degli edifici pubblici.. Oltre 2.000 persone perdono la vita ogni anno in Lombardia a causa delle conseguenze dell’amianto, con circa 500 decessi legati al mesotelioma e più di 1.000 dovuti a tumori polmonari, in una giornata che oggi, 28 aprile 2026, ricorda le vittime di questa sostanza. Il bilancio sanitario della regione è purtroppo stabile, riflettendo un’emergenza che non accenna a scemare nonostante i decenni trascorsi dalla fine dell’era industriale che ha diffuso questo materiale. A livello nazionale, il quadro mostra circa 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amianto in Lombardia: 2.000 vittime l’anno e il piano bonifiche

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