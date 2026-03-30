Amianto nelle scuole di Roma il report ONA | 140 edifici a rischio e bonifiche senza mappatura Bonanni | I lavoratori si trovano esposti senza saperlo

Un rapporto dell’ONA segnala che nel 2024 circa 140 edifici scolastici tra il Comune di Roma e la Città Metropolitana contengono materiali contenenti amianto o sono sospettati di averli. Le bonifiche sono in corso, ma mancano ancora le mappature precise degli edifici interessati. Un rappresentante dei lavoratori ha dichiarato che i dipendenti sono esposti al rischio senza esserne consapevoli.

Nel 2024, tra il territorio del Comune di Roma e quello della Città Metropolitana, si contano circa 140 edifici scolastici con presenza accertata o sospetta di materiali contenenti amianto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Tpl in emergenza, Bonanni e Di Genesio Pagliuca: “Lavoratori senza stipendio. Il Comune intervenga” Rischio idrogeologico. Mappatura “dal basso“ e progetti nelle scuoleIl primo passo sarà una nuova mappatura del territorio e delle zone a rischio che parta "dal basso", scritta dai cittadini che, nella Martesana a... Una selezione di notizie su Amianto nelle scuole di Roma il report... Temi più discussi: Amianto nelle scuole di Roma: il convegno del 30 marzo in Campidoglio; FOCUS LFCV | Una vera lotta per la salute: come un sindacalista nostro concittadino ha svelato le magagne dell'amianto nelle scuole; Rimozione dell’amianto e lavori alle palestre: la Provincia di Novara investe nelle scuole; Via l'amianto da scuole e palestre: la Provincia riqualifica il patrimonio edilizio scolastico. Sanremo, affidati i lavori per la copertura e la bonifica dell’amianto nella scuola di via VoltaIl Comune di Sanremo ha assegnato i lavori per il restauro dell’edificio scolastico Sanremo Centro Levante, in via Volta. L’intervento riguarderà in particolare il rifacimento del tetto e la rimozione ... rivieratime.news Liceo, c’è amianto nel cantiere: la scuola riaprirà dopo PasquaTracce tra le macerie dei lavori all’ascensore, ma non c’è dispersione di fibre. La Provincia revoca l’incarico alla ditta. Le associazioni: «Un fatto ... laprovinciapavese.gelocal.it Via l'amianto dal deposito Atac di Porta Maggiore: pubblicata la gara per la riqualificazione ift.tt/3smlxf7 x.com Il Comitato richiede verifiche urgenti su sicurezza e protezione contro l’amianto #Attualita - facebook.com facebook