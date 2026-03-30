Amianto nelle scuole di Roma il report ONA | 140 edifici a rischio e bonifiche senza mappatura L’allarme | I lavoratori si trovano esposti senza saperlo

Un rapporto dell’ONA segnala che nel 2024 circa 140 edifici scolastici tra Roma e la Città Metropolitana contengono materiali contenenti amianto o sospetti. Le bonifiche sono in corso, ma manca una mappatura completa degli edifici interessati. Si segnala inoltre che i lavoratori potrebbero essere esposti a questo rischio senza esserne consapevoli.

Nel 2024, tra il territorio del Comune di Roma e quello della Città Metropolitana, si contano circa 140 edifici scolastici con presenza accertata o sospetta di materiali contenenti amianto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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