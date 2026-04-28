La Regione Piemonte ha avviato protocolli sanitari destinati a 620 ex lavoratori che sono stati esposti all’amianto durante il loro impiego. La misura mira a garantire controlli e monitoraggi specifici per questa categoria di persone, che in passato sono entrate in contatto con sostanze considerate pericolose per la salute. L’obiettivo è intervenire tempestivamente per prevenire eventuali complicanze legate all’esposizione.

? Cosa sapere La Regione Piemonte attiva protocolli sanitari per 620 ex lavoratori esposti all'amianto.. Il programma garantisce diagnosi precoce e monitoraggio specialistico presso la Città della Salute.. Il 28 aprile segna una data di memoria necessaria ha respirato polvere invisibile: la Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto, istituita nel 2005 per proteggere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In Italia il divieto d’uso di questo minerale risale al 1992, ma il rischio non è svanito con la firma di quel decreto. Le fibre di asbesto restano un pericolo latente, capace di colpire anche anni dopo l’esposizione, sia negli ambienti professionali che in quelli domestici o naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amianto: il Piemonte attiva protocolli per proteggere gli ex lavoratori

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