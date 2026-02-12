Palermo pronto soccorso più sicuro | nuove tecnologie e protocolli per proteggere medici e infermieri da aggressioni

A Palermo sono stati introdotti nuovi sistemi e procedure per rendere più sicuro il pronto soccorso. Medici e infermieri saranno protetti meglio contro eventuali aggressioni grazie a telecamere di sorveglianza e procedure rafforzate. La direzione sanitaria ha deciso di investire su tecnologia e formazione per garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

Palermo, Più Sicurezza nei Pronto Soccorso: Tecnologia e Protocolli per Proteggere il Personale Sanitario. Palermo, 12 febbraio 2026 – Un nuovo sistema di sicurezza è operativo nei pronto soccorso dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo, con l’obiettivo di proteggere medici e infermieri da aggressioni e garantire un intervento rapido in caso di emergenza. L’iniziativa, che coinvolge gli ospedali Civico e Di Cristina, si basa sull’installazione di centraline antiaggressione e sull’utilizzo di telecomandi portatili per un allarme immediato. Un’Emergenza Crescente: La Necessità di Proteggere Chi Cura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al pronto soccorso dell’Irccs San Gerardo di Monza le aggressioni contro medici e infermieri sono quasi sparite.

Al San Gerardo di Monza le aggressioni agli operatori sono dimezzate.

